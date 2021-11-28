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Президент Литвы высказался о том, когда окончится кризис с мигрантами

Президент Литвы Науседа: надеяться на скорое разрешение миграционного кризиса не приходится

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Global Look Press

Президент балтийской республики Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что надежд на то, что миграционный кризис у границ стран — членов Евросоюза с Белоруссией близок к разрешению, у Литвы нет. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассчитывать на разрешение миграционного кризиса в ближайшее время трудно, ситуация непредсказуемая», — заявил Науседа.

Он добавил, что власти Белоруссии, которые Запад обвиняет в искусственном провоцировании миграционного трафика к границам ЕС, не намерены останавливаться.

Ранее Науседа заявил, что интеграция России и Белоруссии угрожает коллективной безопасности стран НАТО, в связи с чем альянс должен подкорректировать свою стратегию для возможного ответа.

Он подчеркнул, что в случае дальнейшего усложнения ситуации в плане безопасности в балтийском регионе Литва планирует обратиться к союзным государствам и попросить консультации в соответствии с четвертой статьей НАТО.

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