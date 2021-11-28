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В МИД Венгрии назвали вопрос признания «Спутника V» в Европе политическим

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что разочарован противодействием «Спутнику V» в Европе

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопрос признания российской вакцины от коронавируса «Спутника V» в Европе является политическим, что вызывает у него раздражение, сообщает телеканал RT.

«Это политический и идеологический вопрос. И я очень этим разочарован <...> Меня раздражает, что всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает <...> Но несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе», — пояснил Сийярто.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, использование российской вакцины от коронавируса позволило Венгрии выйти из режима жестких ограничений и приступить к восстановлению экономики на два месяца раньше, чем коллегам по Европейскому союзу.

Ранее Венгрия назвала сроки начала производства «Спутника V».

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