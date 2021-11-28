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Бывшая президент Мьянмы ожидает приговора по делу о подстрекательстве

Захватившие власть в Мьянме военные обвиняют Аун Сан Су Чжи в подстрекательстве к бунту

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Reuters

Бывшая президент Мьянмы Аун Сан Су Чжи ожидает вынесения приговора по делу о подстрекательстве населения страны к бунту против захватившей власть хунты, сообщает газета The Guardian.

В первую очередь, Аун Сан Су Чжи обвиняют в получении взяток, нарушение закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий и неразглашении государственной тайны.

Ей грозит три года тюрьмы, которые, по данным издания, могут стать концом для ее политической карьеры.

В начале 2021 года Альтернативное правительство Мьянмы призвало к восстанию против власти военных. И. о. президента правительства национального единства, созданного демократическими силами Мьянмы после военного переворота, Дува Лаши Ла рекомендовал чиновникам покинуть свои посты, а боевым силам различных этнических групп — «атаковать силы режима всеми возможными способами» и сохранять контроль над своими территориями.

Руководство страны было смещено в результате военного переворота 1 февраля. Поводом стали масштабные фальсификации на выборах в ноябре 2020 года, о которых объявили сами военные. Протесты против переворота жестоко подавлялись.

Ранее помощника экс-лидера Мьянмы приговорили к 20 годам тюрьмы за взятки и госизмену.

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