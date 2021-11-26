Байден заявил, что «вероятнее всего» скоро переговорит с Зеленским и Путиным

Президент США Джо Байден в ходе общения с журналистам заявил, что он «по всей вероятности» переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным на фоне напряженности в отношениях между двумя странами, сообщает Reuters.

11 ноября издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости. Путин назвал эти обвинения алармистскими.

Ранее в Белом доме сообщили, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил по телефону с главой администрации президента Украины Андреем Ермаков усилия по деэскалации ситуации на границе России и Украины.