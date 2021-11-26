Салливан и Ермак обсудили деэскалацию ситуации на границе с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил по телефону с главой администрации президента Украины Андреем Ермаков усилия по деэскалации ситуации на границе России и Украины, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Они обсудили общую обеспокоенность продолжающейся военной активностью России близ границы Украины и ее резкой риторикой в отношении Украины», — указано в сообщении.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости. Путин назвал эти обвинения алармистскими.