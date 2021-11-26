Бизнесмен Ахметов назвал ложью слова Зеленского о своем участии в подготовке госпереворота

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что окружение бизнесмена Рината Ахметова пытается втянуть его в готовящийся в стране государственный переворот, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе компании System Capital Management, которую основал предприниматель.

«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», — указано в сообщении.

По словам Ахметова, он продолжит «защищать демократию, экономику и свободу слова на Украине как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецслужбы уведомили его о том, что 1 декабря в стране планируется государственный переворот. По его словам, к госперевороту, предположительно, причастен украинский бизнесмен Ринат Ахметов, и на соответствующее мероприятие «выделяются миллиарды долларов».