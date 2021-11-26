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Опрос выявил, что деятельность Путина одобрили 60% россиян

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Почти 60% опрошенных россиян считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют итоги опроса Фонда «Общественное мнение», опубликованные на сайте социологического центра.

По данным исследования, проведенного 19-21 ноября среди 3000 респондентов, главе государства доверяют 56% россиян.

Кроме того, работой российского правительства оказались довольны 47% респондентов, а деятельностью премьер-министра Михаила Мишустина — 45% опрошенных.

До этого ВЦИОМ провел опрос доверия президенту, согласно которому поддержку деятельности главы государства выразили 64,6% граждан.

Ранее сообщалось, что большинство россиян положительно оценили выступление Путина на съезде «ЕР» в августе, перед выборами в Госдуму. Наибольшую поддержку россиян вызвали предложения президента о выплате пенсионерам и создании условий для работы людей с ограниченными возможностями здоровья.

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