Опрос выявил, что деятельность Путина одобрили 60% россиян

Почти 60% опрошенных россиян считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют итоги опроса Фонда «Общественное мнение», опубликованные на сайте социологического центра.

По данным исследования, проведенного 19-21 ноября среди 3000 респондентов, главе государства доверяют 56% россиян.

Кроме того, работой российского правительства оказались довольны 47% респондентов, а деятельностью премьер-министра Михаила Мишустина — 45% опрошенных.

До этого ВЦИОМ провел опрос доверия президенту, согласно которому поддержку деятельности главы государства выразили 64,6% граждан.

Ранее сообщалось, что большинство россиян положительно оценили выступление Путина на съезде «ЕР» в августе, перед выборами в Госдуму. Наибольшую поддержку россиян вызвали предложения президента о выплате пенсионерам и создании условий для работы людей с ограниченными возможностями здоровья.