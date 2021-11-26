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Мэру британского городка грозит разбирательство из-за голой женщины на рабочем столе

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Matt Dunham/AP

Продолжается разбирательство в отношении мэра английского Мидлсбро Энди Престона. В прошлом году сотрудники городской администрации направили жалобу после того, как на рабочем столе его компьютера была якобы установлена фотография обнаженной женщины.

Жалоба поступила в городской совет еще год назад, однако результаты расследования до сих пор не обнародованы, пишет издание Teesside Live. Должностные лица, вовлеченные в инцидент, постоянно информируются о ходе расследования, однако на данном этапе было бы неуместно давать дальнейшие комментарии, приводит слова представителя Совета Мидлсбро издание.

Сам мэр Престон категорически отрицает обвинения в неподобающем поведении и считает, что на него могли совершить донос в корыстных целях.

Ранее сенатор из Мексики Марта Лючия Мичер Камарена случайно появилась полуобнаженной во время видеоконференции с коллегами и журналистами — она решила переодеться и забыла выключить камеру. Скриншоты со встречи попали в сеть, после чего 66-летняя политик подверглась насмешкам, однако дала троллям резкий отпор.

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