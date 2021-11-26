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Кулеба заявил, что у «нормандского формата» нет альтернативы

Глава МИД Украины заявил, что у его страны нет других вариантов решения кризиса в Донбассе

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Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у его страны нет других вариантов решения кризиса в Донбассе, кроме как участие в «нормандском формате», сообщает телеканал «1+1».

«Сейчас основной фокус делается на оживлении Нормандского формата. Нам, в принципе, все равно, какой будет формат - лишь бы он был действенный. Но мы понимаем, что это должен быть формат, в котором мы будем иметь Россию за столом переговоров», — заявил Кулеба.

Он отметил, что Украина «должна быть сильной» вне зависимости от того, какой сценарий действий выберет Россия.

«Мы в принципе в Министерстве иностранных дел не работаем реактивно, мы работаем проактивно, и наша цель сейчас очень проста: каким бы ни был сценарий, который разрабатывает руководство России, но к любому сценарию Украина должна подойти сильной, и роль дипломатии тут - укрепить наши альянсы, обеспечить давление на Россию со стороны наших партнеров и помочь нашей армии стать еще сильнее, развивая военно-техническое сотрудничество», — заявил Кулеба.

Ранее Ангела Меркель пригрозила новыми санкциями при усугублении украинского конфликта.

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