Меркель пригрозила новыми санкциями при усугублении украинского конфликта

Врио канцлера Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине заявила о том, что Евросоюз должен демонстрировать единство в украинском конфликте, в том числе в вопросе новых санкций, которые могут быть введены в случае отсутствия прогресса в урегулировании, сообщает ТАСС.

«Мы должны также здесь демонстрировать европейское единство, как и в отношении к Белоруссии, в вопросе, какие дополнительные санкции могут быть привлечены, если мы не увидим никакого прогресса. <...> Мы должны дать понять, что в случае дальнейшего обострения ситуации можем ввести новые санкции», — сказала она.

Меркель также выразила сожаление в связи с тем, что, по ее мнению, президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров «не были готовы» к тому, чтобы провести еще одну встречу в нормандском формате.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что власти США обсуждают с европейскими союзниками возможность введения новых санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины.