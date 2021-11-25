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Рашкин сравнил свое дело об охоте на лося с убийством Кеннеди

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сравнил свое дело о браконьерстве с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом он заявил на заседании в Госдуме, передает «РЕН ТВ».

«Только в новостном эфире пяти ведущих телеканалов лосю Рашкина посвящено было 4 часов 26 минут новостного эфира. Ни одному парнокопытному не было посвящено столько патетики и не сказано столько слов. На моей памяти больше говорили и писали только об убийстве президента Кеннеди», — сказал он.

Ранее сообщалось, что депутат от КПРФ Валерий Рашкин солгал об обстоятельствах своего задержания, об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Госдумы с представлением о лишении парламентария депутатской неприкосновенности.

Он отметил, что заявления Рашкина о ситуации с обнаружением туши лося в багажнике машины являлись «неуклюжими попытками» ввести общественность в заблуждение. Но благодаря СМИ, сказал Краснов, «этот позор стал общеизвестным».

В конце октября Рашкин был задержан с тушей убитого лося в Саратовской области, где охота запрещена. Позднее депутат утверждал, что был уверен в наличии разрешения на охоту, а лося изначально принял за кабана.

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