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Захарова: США всегда найдут повод для критики России

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о критике со стороны США в адрес России по климатической повестке, озвученной на COP26 в Глазго. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я сейчас подумала, что сначала долгие годы нас американские партнеры критиковали за якобы осуществляемые хакерами вбросы. А теперь, видимо, повестка сама себя исчерпала, и они начали нас критиковать за выбросы. То есть, что ни сделай, а повод для критики найдется», — пошутила представитель российского МИД.

Захарова подчеркнула недопустимость политизации климатических проблем, указывая на последовательность российской политики по этому вопросу. В то же время в США, пояснила представитель МИД, она зависит приходящих «новых политических деятелей и новых экономических операторов, игроков» и может меняться вплоть до противоположной.

За несколько дней до этого глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что западные страны предпринимают попытки политизировать климатические проблемы, с которыми столкнулось мировое сообщество.

Президент России Владимир Путин призвал российскую дипломатию активнее противодействовать попыткам Евросоюза и США «присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме». Российский лидер указал, что Россия играет важную роль в международной борьбе за снижение выбросов углекислого газа.

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Отношения России и США
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