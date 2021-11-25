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Лукашенко рассказал, с чем столкнется его преемник на посту президента

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Белоруссия останется президентской республикой, что позволит сохранить основы государственности страны. Однако все будет зависеть от того, какой президент придет ему на смену, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, фрагмент выступления которого опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Я публично сегодня об этом скажу: все будет зависеть от того, какой президент придет на смену этому президенту. Поэтому мы и подстраховываемся всебелорусским народным собранием. Видите, что легче и спокойнее вокруг нас не стало? У каждого собственные интересы. Белоруссия на перекрестке всех дорог. Спокойной жизни здесь не было и не будет, даже если мы будем бегать, на коленях стоять за теми или иными странами», — сказал Лукашенко.

По его словам, эта нестабильность связана с тем, что через государство проходит «главная дорога», и во время войн их территория была почти полностью уничтожена. Он подчеркнул, что им необходимо обеспечить «нормальную жизнь на этом клочке земли» для десятков миллионов человек и пары миллионов «гостей», которые приезжают туда ежегодно.

«Очень многое будет зависеть от личностей, в том числе и первого лица государства, не преувеличивая нашу и мою роль в истории. Мы останемся в истории: худо-бедно мы создали свое суверенное государство, которое просуществовало уже больше четверти века», — сказал политик, отмечая, что теперь им необходимо оставить «нормально управляемую страну» для детей.

Президент Белоруссии также заявил, что оппозиция приготовила новый план дестабилизации республики. По словам белорусского лидера, те, кто кричал больше всего о переменах, сегодня утверждают, что им не нужна новая конституция.

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