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Рашкин приехал в Госдуму на голосование о лишении его неприкосновенности

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин приехал в Государственную думу, где сегодня будет решаться вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Коммунист не стал отвечать на вопросы журналистов — порекомендовал им следить за ходом пленарного заседания и прошел в зал.

Ранее сообщалось, что Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала снять неприкосновенность с коммуниста.

Рашкина задержали в конце октября с тушей убитого лося. Депутат признался в незаконной охоте и заявил, что раскаивается в этом, ему «горько и обидно». По его словам, из-за погодных условий он не разглядел животное, решив, что это кабан.

При этом приятель депутата Владимир Матросов, который отдыхал вместе с Рашкиным в Саратовской области в конце октября, заявил, что в день убийства лося никто не планировал охотиться, помимо парламентария.

Кроме того, Рашкин направил письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, отметив, что готов явиться к следователю для установления истины в его деле.

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