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С Плесецка запустили «Союз» с военным аппаратом

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Пресс-служба ГК «Роскосмос»/РИА «Новости»

С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» с военным аппаратом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время — 04 часа 18 минут мск — штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», — сказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что вывод космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат» займет несколько часов.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с модулем «Причал» для МКС стартовала с космодрома Байконур. «Причал» станет последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента на МКС.

Грузовой корабль «Прогресс М-УМ» с модулем были выведены на орбиту. Полет к станции займет двое суток. Стыковка «Причала» к модулю «Наука» запланирована на 18.25 по московскому времени 26 ноября.

По словам историка космонавтики Александра Железнякова, масса выводимой нагрузки, которая составляет 8,18 тонны, будет рекордной для запусков к МКС на ракете-носителе «Союз-2».

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