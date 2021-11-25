Демократы выступили против назначения выпускницы МГУ на высокий пост в Минфине США

Назначение выпускницы МГУ и уроженки Казахстана Сауле Омаровой на высокий пост в Минфине США стало почти невозможным после того, как ряд демократов в Конгрессе выступили против ее назначения. Об этом сообщает портал Axios.

Сообщается, что пятеро демократов в банковском комитете верхней палаты Конгресса уведомили Белый дом о том, что не поддержат кандидатуру Омаровой из-за опасений относительно той политики, которую она может проводить.

Издание пишет, что после этого ее назначение становится «практически невозможным».

Омарова является профессором Корнельского университета. 2 ноября президент США Джо Байден выдвинул ее на пост главы Управления финансового контроля при Минфине США, под надзором которого находятся банки, работающие на территории страны.

Американские сенаторы-республиканцы раскритиковали Омарову на слушаниях по рассмотрению ее кандидатуры. Во время слушаний сенатор Джон Кеннеди спросил женщину, как к ней можно обращаться — «профессор или товарищ» — и вышла ли она из организации «молодых коммунистов», очевидно имея в виду комсомол.

Другой республиканец комитета Патрик Туми заявил, что Омарова продвигала «радикальные» социалистические идеи.

Администрация США выразила надежду, что Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердит Омарову на пост главы Управления валютного контроля американского Минфина.