В Вайоминге проголосовали за исключение дочери Дика Чейни из Республиканской партии

Региональное отделение Республиканской партии в штате Вайоминг проголосовало за то, чтобы не считать Лиз Чейни, дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни, своим членом. Как сообщает Washington Post, голосование прошло с перевесом в один голос — «за» проголосовал 31 человек, а «против» — 29.

Издание сообщает, что отделение также попросило национальный комитет республиканской партии рассмотреть вопрос ее членства в политическом клубе.

Несмотря на то, что видный неоконсерватор Лиз Чейни поддерживает консервативные позиции по таким темам, как аборты, контроль за оружием, налоговое законодательство и национальная безопасность, она выступила в поддержку второго импичмента экс-президенту США Дональду Трампу за его предполагаемую роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Именно за негативную позицию по отношению к бывшему главе государства, ее членство в партии стало под вопросом.

Лиз Чейни — член республиканской партии и бывшая глава конференции республиканской партии в Палате Представителей США. Она представляет в нижней палате Конгресса штат Вайоминг с 2017 года.