Посольство США в Киеве предупредило сограждан об активности России у границ Украины

Посольство США на Украине предупредило своих сограждан о военной активности России у границ Украины. Об этом ведомство сообщило в своем Twitter.

По данным посольства, ими зафиксирована «необычная военная активность России у границ Украины и в оккупированном Крыму».

«Напоминаем гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться практически без уведомления», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обменялся с США и Великобританией данными разведки по «наращиванию российских войск» на границе двух стран.

Украинская разведка обвинила Россию в наращивании сил в Донбассе. Россия наращивает боеспособность сил на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей, утверждают в главном управлении разведки минобороны Украины. По версии ведомства, российская сторона якобы проводит масштабные командно-штабные учения в Донбассе.