В Думе рассчитывают на сертификацию «Северного потока — 2» при новом канцлере ФРГ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» выразил надежду, что новый канцлер Германии Олаф Шольц поспособствует скорейшей сертификации «Северного потока — 2».

«Если говорить о судьбе «Северного потока — 2», то немцы заинтересованы в нем не меньше, чем мы. Они испытывают сегодня санкционное давление со стороны США и новому канцлеру нужно будет одновременно выстраивать отношения и с американским руководством, и с лидерами других стран. Германии нужно будет демонстрировать какую-то лояльность, и на это уйдет время. Только это является причиной тому, что к сегодняшнему дню «Северный поток — 2» еще не сертифицирован», — считает Чепа.

По мнению депутата, сегодня Германия входит в век зеленой экономики. Руководству ФРГ предстоит принимать немало серьезных решений, которые «не так легко будет вводить в жизнь».

«Естественно, каждая новая метла метет по-своему. Будут какие-то притирки. На повестке, помимо всего прочего, и миграционные проблемы. Все это невозможно решать без присутствия России. Уверен, что наши руководители найдут общий язык и торгово-экономические отношения между нашими странами, в первую очередь, будут продолжаться», — добавил Чепа.

О том, что новым канцлером Германии станет председатель Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что избрание нового канцлера произойдет в период между 6 и 8 декабря. По данным Der Spiegel, правящую коалицию кроме Социал-демократической партии Германии составят либеральная Свободно-демократическая партия и «Зеленые».