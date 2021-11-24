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Путин поддержал введение ответственности за отказ от внедрения российского софта

Президент РФ Путин заявил, что иностранный софт может стать недоступным для госкомпаний

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Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о введении персональной ответственности глав госкомпаний за неисполнение требований по переходу на отечественное ПО. Об этом он сообщил на совещании с правительством, передает «Интерфакс».

По его словам, иностранный софт в любой момент может оказаться недоступен, а руководители компаний окажутся неготовыми к этому.

Ранее Путин высказался о наличии у искусственного интеллекта «души» и умения сопереживать. Об этом он сообщил на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.

По его словам, сложно представить, что искусственный интеллект мог бы кому-то сопереживать, «иметь душу, что называется».

Ранее Путин призвал россиян «не сбегать из реальности в метавселенную».

Президент заявил, что нужно использовать возможности метавселенных для общения и учебы, но сбегать туда из реального мира не стоит. Об этом он сообщил на конференции AI Journey 2021.

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