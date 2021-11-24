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ЕС призвал РФ отменить закон о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР

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Virginia Mayo/AP

Закон об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской областей обостряет конфликт на юго-востоке Украины. Об этом заявили во внешнеполитической службе Евросоюза, сообщает ТАСС.

«Европейский союз сожалеет о принятии закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 15 ноября, об упрощении торговых правил, чтобы расширить доступ [на российский рынок] товаров из временно неподконтрольных правительству районов Донецкого и Луганского регионов Украины. ЕС призывает Россию отменить этот закон и перестать принимать односторонние меры, которые ведут только к обострению конфликта на востоке Украины», — говорится в заявлении ЕС.

Также в документе подчеркнуто, что действия России наносят урон суверенитету и территории Украины, а также могут затруднить процесс реинтеграции регионов ДНР и ЛНР.

Ранее МИД Украины направил ноту протеста в российский МИД после указа президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского МИДа.

В заявлении говорится о том, что предусмотренные указом Путина мероприятия «демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию» этих территорий в российское «экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».

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