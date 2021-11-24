Опубликовано фото Поклонской для глянцевого журнала Tatler на фоне Кремля

Экс-депутат Госдумы и посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская снялась для декабрьского номера глянцевого журнала Tatler. Ее фото опубликовано на сайте издания.

На снимке она сидит в деревянном кресле, обтянутом красной тканью с золотыми узорами. Дипломат на фото находится в комнате, окна которой выходят на Кремль.

Анонс статьи размешен на сайте издания под заголовком «Исповедь нового посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской».

В тексте отмечается, что 41-летняя Поклонская — самая молодая женщина во главе отечественного диппредставительства. К тому же, в материале указано, что дипмиссию в Кабо-Верде представляют люди старше 50 лет.

Ранее Поклонская опубликовала фото в дипломатическом мундире.