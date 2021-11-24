В Кремле ответили на попытку США «приватизировать демократию»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что решение властей США не приглашать Россию и Китай на «Саммит за демократию» является попыткой «провести разделительную линию».

«Мы негативно относимся к этому предстоящему мероприятию <...> К сожалению, США предпочитают создавать новые разделительные линии, это совершенно не коррелирует с общими настроениями в мире. Тем не менее, такие попытки США предпринимают. Они пытаются приватизировать слово «демократия». Очевидно, так быть не может и не должно. Такого собственно и нет», — объяснил Песков.

США проведут «Саммит за демократию», на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9–10 декабря в режиме видеоконференции. Они пригласили 110 стран и территорий.

В список приглашенных не попали Россия, Венгрия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, арабские страны Персидского залива, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Судан и Эфиопия, а также целый ряд других стран Африки, Латинской Америки и Азии.