Путин назвал нынешние отношения России и ФРГ «достаточно непростыми»

Президент РФ Владимир Путин высказался об отношениях между Москвой и Берлином. Об этом говорится в телеграмме российского лидера, текст которой опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства, поздравляя гостей и организаторов мероприятий, приуроченных к 15-летию создания российского и немецкого координационных бюро в сфере молодежного сотрудничества, заявил о высокой значимости подобных структур на нынешнем этапе межгосударственных отношений.

«Значение таких прямых, неформальных контактов, настоящей народной дипломатии особенно велико на нынешнем — достаточно непростом — этапе двусторонних отношений. Представители молодых поколений россиян и немцев активно участвуют в разработке и реализации перспективных совместных проектов и программ в образовательной, научно-технической, культурной и других сферах», — отметил Путин.

Он также указал, что такие структуры, как Фонд «Германо-российского молодежного обмена» и Российское координационное бюро в области молодежного сотрудничества с ФРГ, «в полной мере доказали свою востребованность и эффективность, обеспечивая конструктивный диалог между важнейшими составляющими гражданских обществ наших стран».

Политик добавил, что регулярные обмены по линии вузов и школ дают уникальные возможности для языкового обучения, для знакомства с богатой историей и современными реалиями Германии и России. При этом он выразил надежду, что деятельность организаций, которые координируют молодежное сотрудничество, останется и в дальнейшем столь же активной, будет способствовать упрочению взаимопонимания и доверия между народами двух государств.

Ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что отношения Германии и России всегда были особенными и поддерживать диалог с Москвой необходимо.