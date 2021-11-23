Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сын Марадоны подал судебный иск на экс-агента отца 22:05
Глава Крыма пригласил президента Болгарии убедиться, что «аннексии» полуострова нет 21:59
Умерла старейшая жительница планеты 21:56
Прокурорам штата Нью-Йорк запретят рэп как аргумент в суде 21:53
В Твери подросток ударил главу отдела Следственного комитета 21:53
Дарья Медведева рассказала о слезах супруга 21:45
Пашинян заявил, что после недавней эскалации в плену у Азербайджана оказались... 21:44
Подозреваемого в подготовке нападения на казанскую школу поместили... 21:39
В России разработали систему, которая позволит получить препарат для борьбы... 21:35
Чернышенко рассказал о высоком уровне вакцинации среди российских олимпийцев 21:31

Путин назвал нынешние отношения России и ФРГ «достаточно непростыми»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин высказался об отношениях между Москвой и Берлином. Об этом говорится в телеграмме российского лидера, текст которой опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства, поздравляя гостей и организаторов мероприятий, приуроченных к 15-летию создания российского и немецкого координационных бюро в сфере молодежного сотрудничества, заявил о высокой значимости подобных структур на нынешнем этапе межгосударственных отношений.

«Значение таких прямых, неформальных контактов, настоящей народной дипломатии особенно велико на нынешнем — достаточно непростом — этапе двусторонних отношений. Представители молодых поколений россиян и немцев активно участвуют в разработке и реализации перспективных совместных проектов и программ в образовательной, научно-технической, культурной и других сферах», — отметил Путин.

Он также указал, что такие структуры, как Фонд «Германо-российского молодежного обмена» и Российское координационное бюро в области молодежного сотрудничества с ФРГ, «в полной мере доказали свою востребованность и эффективность, обеспечивая конструктивный диалог между важнейшими составляющими гражданских обществ наших стран».

Политик добавил, что регулярные обмены по линии вузов и школ дают уникальные возможности для языкового обучения, для знакомства с богатой историей и современными реалиями Германии и России. При этом он выразил надежду, что деятельность организаций, которые координируют молодежное сотрудничество, останется и в дальнейшем столь же активной, будет способствовать упрочению взаимопонимания и доверия между народами двух государств.

Ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что отношения Германии и России всегда были особенными и поддерживать диалог с Москвой необходимо.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть