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В МИД раскритиковали публикацию СМИ о давлении на адвокатов семей жертв MH-17

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РИА «Новости»

В МИД России раскритиковали публикацию нидерландского СМИ о давлении на адвокатов семей погибших в авиакатастрофе пассажирского Boeing 777, передает ТАСС.

По данным ведомства, 28 октября нидерландский портал RTL Nieuws опубликовал «очередной пример классической дезинформации», в котором утверждается, что спецслужбы России оказывают психологическое давление на адвокатов родственников погибших пассажиров малайзийского «Боинга».

В министерстве отметили, что приведенные в статье доказательства неубедительны.

«Примеры «запугивания» были выбраны такие: двум адвокатам показалось, что после одного из судебных разбирательств за ними по дороге ехал автомобиль; один адвокат увидел у своего дома человека в солнечных очках, который «необычно гулял», — отметили в МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты утаивают факты колоссальной важности, которые могли бы помочь узнать истину в деле о катастрофе малазийского Боинга MH-17.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

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