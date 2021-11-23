Украинская разведка обвинила Россию в наращивании сил в Донбассе

Россия наращивает боеспособность сил на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей, утверждают в главном управлении разведки минобороны Украины. По версии ведомства, российская сторона якобы проводит масштабные командно-штабные учения в Донбассе.

«Началась масштабная командно-штабная подготовка с привлечением мобилизационного резерва, подразделений «силовых структур» и оккупационных администраций. Контроль учения осуществляет комплексная комиссия 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Как отметили в украинской разведке, учения якобы сопровождаются активизацией деятельности «российских пропагандистских СМИ» в контексте подготовки дискредитирующих материалов в отношении украинских военных.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать.