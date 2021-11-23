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«Лосей убивают и другие»: в КПРФ не считают дело Рашкина достойным упоминания в новостях

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Дело депутата Госдумы Валерия Рашкина, которого обвиняют в браконьерстве, не заслуживает такого пристального внимания, которое ему уделяют политики и СМИ. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. По его словам, лосей убивают не только представители компартии.

«Все эти хороводы вокруг Рашкина яйца выеденного не стоят. Лосей убивают в том числе и охотники, и браконьеры, и представители федеральных органов власти. В некоторых регионах, где работают крупнейшие мясные компании, просто вытравливают всех кабанов в округе, чтобы мясо не было чем-то заражено. В областях они просто отсутствуют. Теме Рашкина придали международное значение на уровне встреч G20 или выступлений президента. Дело Рашкина совершенно не главное и заслуживает лишь секунды в новостях», — сказал Ющенко.

В конце октября Рашкин был задержан с тушей убитого лося в Саратовской области, где охота запрещена. Позднее депутат утверждал, что был уверен в наличии разрешения на охоту, а лося изначально принял за кабана.

Накануне комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала снять с Рашкина депутатскую неприкосновенность. Голосование по этому вопросу пройдет на пленарном заседании 25 ноября.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский публично оскорбил Валерия Рашкина. Политик назвал депутата словом «чмо», расшифровав его как «человек, мешающий обществу».

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