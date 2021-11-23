Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Муж Меркель раскритиковал немцев за лень в отношении прививок 16:11
В «Роскосмосе» рассказали, когда фрагмент американской ракеты Falcon... 16:11
Народный артист Игорь Скляр попал в ДТП в Петербурге 16:08
В «Нафтогаз Украина» прокомментировали введение санкций против... 16:07
В Италии требуют выгнать сенатора за пророссийский твит 16:05
Kia модернизировала кроссвэн Carnival для России 16:04
Росздравнадзор может получить право блокировать сайты с поддельными справками 16:04
Светлана Светличная попала в реанимацию после исчезновения 16:04
Сотрудники ЧОП жестко выгнали пенсионерку с почты за то, что та громко... 16:02
Павлюченкова об отношениях с отцом: был жестким, кричал, швырялся мячами 16:00

В Китае пообещали «прихлопнуть» Литву

Global Times пишет, что Китай должен больше времени уделять не Литве, а ЕС и США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Tyrone Siu/Reuters

Китай способен «прихлопнуть Литву как муху» и не должен уделять ей пристального внимания. Об этом пишет Global Times на фоне открытия представительства Тайваня в Вильнюсе.

«Литва — это просто клоун, изображающий храбрость и лояльность. Несомненно, Китай нанесет ей серьезный ущерб, но мы не должны концентрироваться на борьбе с таким маленьким государством…» — говорится в статье.

По мнению авторов материала, Китаю следует уделять больше времени силам, стоящим за Литвой — ЕС и США.

«Пекин может спокойно решить, как наказать Вильнюс. Это должно заставить Литву почувствовать ущерб и продемонстрировать ей статус Китая как великой державы. Однако это не должно ставить под угрозу наши интересы и стратегию на международной арене в целом», — подчеркивается в статье.

Ранее Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой. Это произошло после того, как Тайвань открыл де-факто посольство в Вильнюсе, что стало дипломатическим прорывом для острова. Пекин выступал против открытия тайваньского представительства, так как считает остров неотъемлемой частью КНР.

Китай не контролирует Тайвань с 1949 года, когда в результате проигрыша в гражданской войне туда сбежали националисты из партии Гоминьдан. При этом принцип «одного Китая» подразумевает признание единого китайского государства — и согласно ему официальные отношения можно иметь либо с КНР, либо с Тайванем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть