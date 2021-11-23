В Китае пообещали «прихлопнуть» Литву

Китай способен «прихлопнуть Литву как муху» и не должен уделять ей пристального внимания. Об этом пишет Global Times на фоне открытия представительства Тайваня в Вильнюсе.

«Литва — это просто клоун, изображающий храбрость и лояльность. Несомненно, Китай нанесет ей серьезный ущерб, но мы не должны концентрироваться на борьбе с таким маленьким государством…» — говорится в статье.

По мнению авторов материала, Китаю следует уделять больше времени силам, стоящим за Литвой — ЕС и США.

«Пекин может спокойно решить, как наказать Вильнюс. Это должно заставить Литву почувствовать ущерб и продемонстрировать ей статус Китая как великой державы. Однако это не должно ставить под угрозу наши интересы и стратегию на международной арене в целом», — подчеркивается в статье.

Ранее Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой. Это произошло после того, как Тайвань открыл де-факто посольство в Вильнюсе, что стало дипломатическим прорывом для острова. Пекин выступал против открытия тайваньского представительства, так как считает остров неотъемлемой частью КНР.

Китай не контролирует Тайвань с 1949 года, когда в результате проигрыша в гражданской войне туда сбежали националисты из партии Гоминьдан. При этом принцип «одного Китая» подразумевает признание единого китайского государства — и согласно ему официальные отношения можно иметь либо с КНР, либо с Тайванем.