Власти Жирновска отказались называть город в честь Жириновского

Мэрия города Жирновск (Волгоградская область) рассмотрела предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о переименовании города в честь лидера ЛДПР Владимира Жириновского, пишет «URA.ru». По информации издания, в горадминистрации эту идею назвали бредом.

«Какая-то то ли глупая, то ли троллинговая идея. Но мы уже отреагировали как положено — город продолжит называться как обычно, никаких переименований не будет, Владимира Вольфовича и его вклад в российскую политику мы очень уважаем, но инициатива по переименованию нашего города в его честь сразу выглядела бредовой. Он к Жирновску и отношения-то не имеет никакого», — отметили в администрации.

Однако в ЛДПР утверждают, что многие жители Жирновска положительно относятся к переименованию города в честь Жириновского. Как отмечал Борис Чернышов, лидер ЛДПР — «политическая легенда и он заслуживает, чтобы в его честь назвали город в России».

При этом сам город изначально был селом Жирное, которое появилось еще в середине XVIII века. Истоки его названия объясняют по-разному, в частности, за счет плодородной — «жирной» — почвы, которая давала хороший урожай. В конце 50-х годов прошлого века село стало городом под названием Жирновск.

Ранее сообщалось, что Жириновский анонсировал «прощание» с депутатом-коммунистом Василием Рашкиным, который признался в убийстве лося.