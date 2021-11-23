Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В «Роскосмосе» рассказали, когда фрагмент американской ракеты Falcon... 16:11
Народный артист Игорь Скляр попал в ДТП в Петербурге 16:08
В «Нафтогаз Украина» прокомментировали введение санкций против... 16:07
В Италии требуют выгнать сенатора за пророссийский твит 16:05
Kia модернизировала кроссвэн Carnival для России 16:04
Росздравнадзор может получить право блокировать сайты с поддельными справками 16:04
Светлана Светличная попала в реанимацию после исчезновения 16:04
Сотрудники ЧОП жестко выгнали пенсионерку с почты за то, что та громко... 16:02
Павлюченкова об отношениях с отцом: был жестким, кричал, швырялся мячами 16:00
Долина рассказала о своем отношении к Путину 15:57

Власти Жирновска отказались называть город в честь Жириновского

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Мэрия города Жирновск (Волгоградская область) рассмотрела предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о переименовании города в честь лидера ЛДПР Владимира Жириновского, пишет «URA.ru». По информации издания, в горадминистрации эту идею назвали бредом.

«Какая-то то ли глупая, то ли троллинговая идея. Но мы уже отреагировали как положено — город продолжит называться как обычно, никаких переименований не будет, Владимира Вольфовича и его вклад в российскую политику мы очень уважаем, но инициатива по переименованию нашего города в его честь сразу выглядела бредовой. Он к Жирновску и отношения-то не имеет никакого», — отметили в администрации.

Однако в ЛДПР утверждают, что многие жители Жирновска положительно относятся к переименованию города в честь Жириновского. Как отмечал Борис Чернышов, лидер ЛДПР — «политическая легенда и он заслуживает, чтобы в его честь назвали город в России».

При этом сам город изначально был селом Жирное, которое появилось еще в середине XVIII века. Истоки его названия объясняют по-разному, в частности, за счет плодородной — «жирной» — почвы, которая давала хороший урожай. В конце 50-х годов прошлого века село стало городом под названием Жирновск.

Ранее сообщалось, что Жириновский анонсировал «прощание» с депутатом-коммунистом Василием Рашкиным, который признался в убийстве лося.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть