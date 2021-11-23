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Патрушев заявил, что на Украине может «полыхнуть» из-за действий Запада

Патрушев спрогнозировал появление миллионов беженцев с Украины

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Запад разрушил экономику Украины, доведя ее общество до бесправия и даже нищеты, фактически установив свой протекторат в этой стране. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете »Аргументы и факты».

«Фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты. В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах», — отметил он.

Ранее глава Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что страну ждет «новое дно» из-за экономического кризиса. По его словам, из-за нехватки энергоресурсов предстоящая зима станет самой сложной для Украины. Всему виной уменьшение поставок газа из Европы и дефицит угля на тепловых электростанциях страны.

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