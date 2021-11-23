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Лавров: Россия будет поддерживать инициативу по отказу от патентной защиты вакцин

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет поддерживать инициативу по отказу от патентной защиты вакцин на взаимной основе, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что президент России Владимир Путин на саммите G20 призвал отказаться от патентной защиты вакцин на взаимной основе до окончания пандемии коронавируса, но «никто даже не отреагировал».

По его словам, это происходит из-за коммерческих интересов крупных компаний.

Так, глава МИДа упомянул про производителя «самой популярной на Западе вакцины», уже заработавшего $30 млрд.

«Если сопоставлять эти прибыли и желание их наращивать, наверное, не очень хочется отказываться от патентной защиты», — сказал Лавров.

Ранее в мае Всемирная организация здравоохранения призвала отказаться от патентной защиты вакцин от COVID-19 в целях увеличения их производства в мире. Между тем страны — члены Всемирной торговой организации (ВТО) не смогли договориться о приостановке патентов на вакцины от коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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