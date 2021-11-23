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Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии в связи с ДТП в Болгарии

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому в связи с гибелью граждан в крупном ДТП в Болгарии, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии», — говорится в документе.

Путин передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

ДТП произошло в ночь на 23 ноября примерно в 03:00 по местному времени (04:00 мск) на 31-м километре трассы София — Благоевград. Согласно данным МВД Болгарии, автобус проезжал по автомагистрали «Струма». Транспортное средство съехало в кювет, упало на бок и загорелось.

В результате произошедшего погибли 46 граждан Северной Македонии, в том числе 12 детей. Всего же в автобусе находились 52 человека.

Власти Болгарии рассматривают три версии случившегося, в том числе, что водитель транспортного средства мог уснуть за рулем, другие версии — причиной ДТП могли стать мокрая дорога или техническая неисправность автобуса, а также пожар мог начаться еще до аварии.

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