В Раде заявили, что Украина «воспользуется» Россией для начала войны

Полномасштабная война на Украине возможна в том случае, если власти почувствуют угрозу «нового Майдана». Такое мнение выразил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич, передает РИА «Новости».

По его словам, уже в начале декабря этого года «Нафтогаз Украины» начнет увеличивать цены, и это может привести к массовым протестам в стране.

«Все прогнозируют, что у нас через несколько месяцев могут быть веерные отключения, и платежки такие, что может остановить нашу энергосистему», — пояснил украинский политик.

Парламентарий считает, что если начнется военный конфликт, именно те, кто будет стоять на Майдане, пойдут воевать. Бурмич выразил уверенность в том, что это происходит из-за распространившихся в западных СМИ сообщений о том, что Россия якобы в скором времени планирует напасть на Украину.

При этом депутат Рады добавил, что эти сведения противоречат здравому смыслу, так как российская сторона не станет рисковать перед предстоящей встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.