Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме сочли сомнительными новые санкции США из-за «Северного потока —... 11:28
Замначальника УГИБДД Крыма Мажар задержан по подозрению в мошенничестве 11:27
В Москве прощаются с Валерием Гаркалиным 11:26
С ДТП во дворах борются «дорхенгерами» 11:24
Специалисты показали способ обойти Touch ID при помощи клея 11:22
Семин: «Мальме» представляет угрозу для «Зенита» 11:20
Нину Русланову похоронят рядом с Юлией Началовой 11:18
Пострадавший при ДТП в Болгарии рассказал, что слышал взрыв 11:15
Airbus A340 впервые совершил посадку в Антарктиде 11:15
Почти половина немецких компаний испугались за конкурентоспособность из-за цен... 11:15

Президент Литвы раскрыл детали разговоров Меркель и Лукашенко

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press/РИА «Новости»

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что канцлер Германии Ангела Меркель не договаривалась с белорусским лидером Александром Лукашенко о каком-либо распределении мигрантов в рамках миграционного кризиса на границах ЕС с Белоруссией, передает Delfi.

«Мы (с Меркель) обсудили эти две беседы, которые состоялись с Александром Лукашенко, потому что я хотел очень точно знать, о чем шла речь, какие были взяты обязательства или наоборот <…> никакого распределения — 5 тыс. мигрантов, 2 тыс. мигрантов, никаких соглашений по этому вопросу не было. Целью германского канцлера было разрешение гуманитарного кризиса, и разрешить его можно прежде всего, прекращая новые полеты в Минск и поощряя полеты, чтобы забрать мигрантов в страну происхождения или на родину. Делается и то, и другое, и делается вполне успешно», — пояснил литовский президент.

По его словам, также не идет речи о признании легитимности Лукашенко со стороны Запада, в этом смысле подход в отношении белорусского лидера остается неизменным. Однако, Науседа уверен, что для решения кризиса уже необходимы многосторонние контакты с Лукашенко.

«Пришло то время, когда от двусторонних контактов нужно переходить к многосторонним контактам, чтобы не было каких-то подозрений, что что-то делается у кого-то за спиной. И эту задачу прекрасно могли бы выполнить институции ЕС не на политическом, а на техническом уровне», – подчеркнул президент Литвы.

Ранее сообщалось, что Меркель провела телефонную беседу с Тихановской после разговора с Лукашенко.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть