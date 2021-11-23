Президент Литвы раскрыл детали разговоров Меркель и Лукашенко

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что канцлер Германии Ангела Меркель не договаривалась с белорусским лидером Александром Лукашенко о каком-либо распределении мигрантов в рамках миграционного кризиса на границах ЕС с Белоруссией, передает Delfi.

«Мы (с Меркель) обсудили эти две беседы, которые состоялись с Александром Лукашенко, потому что я хотел очень точно знать, о чем шла речь, какие были взяты обязательства или наоборот <…> никакого распределения — 5 тыс. мигрантов, 2 тыс. мигрантов, никаких соглашений по этому вопросу не было. Целью германского канцлера было разрешение гуманитарного кризиса, и разрешить его можно прежде всего, прекращая новые полеты в Минск и поощряя полеты, чтобы забрать мигрантов в страну происхождения или на родину. Делается и то, и другое, и делается вполне успешно», — пояснил литовский президент.

По его словам, также не идет речи о признании легитимности Лукашенко со стороны Запада, в этом смысле подход в отношении белорусского лидера остается неизменным. Однако, Науседа уверен, что для решения кризиса уже необходимы многосторонние контакты с Лукашенко.

«Пришло то время, когда от двусторонних контактов нужно переходить к многосторонним контактам, чтобы не было каких-то подозрений, что что-то делается у кого-то за спиной. И эту задачу прекрасно могли бы выполнить институции ЕС не на политическом, а на техническом уровне», – подчеркнул президент Литвы.

Ранее сообщалось, что Меркель провела телефонную беседу с Тихановской после разговора с Лукашенко.