Россия и Шри-Ланка договорились о совместной борьбе с терроризмом

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса заявил, что республика и Россия договорились об обмене разведывательной информацией и сотрудничестве в борьбе с финансированием терроризма. Об этом он написал в своем Twitter.

«Состоялась дружеская беседа с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Мы договорились об углублении двустороннего сотрудничества в борьбе с экстремизмом, терроризмом и киберугрозами, включая обмен разведывательной информацией и борьбу с финансированием терроризма», — написал Раджапакса.

В пресс-службе аппарата Совбеза отметили, что они с Патрушевым обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-ланкийских отношений в политической, торгово-экономической и энергетической сферах, а также перспективы сотрудничества в сфере безопасности.

Ранее Патрушев заявил, что в регионах Сибирского федерального округа в 2020 году были предотвращены четыре террористических акта. Об этом он сообщил на совещании по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа.