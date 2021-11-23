Бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо признали виновным в сексуальных домогательствах

Ассамблея Нью-Йорка пришла к выводу о том, что бывший губернатор Эндрю Куомо совершал сексуальные домогательства. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на опубликованный Ассамблеей документ.

Авторами отчета выступили независимые следователи из юридической фирмы Davis Polk & Wardwell. Бывшего главу штата обвиняли 11 женщин. Помимо этого, в отчете также рассматриваются и другие обвинения в адрес Куомо. В частности, расхождения в статистике по числу смертей в домах престарелых от COVID-19.

Куомо подал в отставку после обвинения в сексуальных домогательствах. Согласно докладу генерального прокурора Нью Йорк Летиции Джеймс, он домогался до нескольких женщин. Речь идет о сотрудницах, работавших в штате и других местах. Также, по данным следствия, Куомо отомстил бывшему работнику, который публично пожаловался на его поведение.