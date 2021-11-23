В Госдепе США прокомментировали «планы вторжения» России на Украину

Госдепартамент США, комментируя сообщения о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину, заявил, что не знает намерений Москвы и отталкивается от известных «схем», по которым действует Россия.

«Мы не можем говорить о намерениях Москвы, но мы знакомы с теми схемами, по которым действует Россия», — сказал в ходе брифинга официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

По его словам, любые агрессивные действия против Украины вызвали бы беспокойство Вашингтона. Вместе с тем Прайс не стал уточнять, какие последствия следует ожидать России.

«Мы бы не хотели раскрывать наши схемы действий», — добавил он.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной для того, чтобы максимально поднять ставки в предстоящих переговорах.

До этого телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что разведка США предупредила европейских союзников о возможности «вторжения России» на территорию Украины и связала это с погодными условиями. Они заявили, что нападение может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада.

При этом газета The New York Times (NYT) утверждала, что США убеждают союзников в Европе подготовить меры по сдерживанию России от «нападения» на Украину.