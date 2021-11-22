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Адвокат Саакашвили рассказал, что политика пытали в тюрьме

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в заключении, подвергся пыткам, заявил его адвокат Димитри Садзаглишвили. Слова защитника приводит «Интерфакс».

Адвокат также выразил мнение, что Саакашвили является политзаключенным, и этому «есть прямые подтверждения».

«В нормальных странах за пытки и нечеловеческое обращение заключенного выпустили бы на свободу, во всяком случае, предоставили бы возможность выздоровления не в условиях заключения, а в гражданской клинике», — сказал Садзаглишвили.

Ранее девушка Саакашвили заявила о «нечеловеческом обращении» с ним в тюрьме.

Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября. Там его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, а также об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку практически сразу с момента задержания. Врачи и адвокаты политика последовательно информировали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был переведен в тюремную больницу.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку. На следующий день врач политика сообщил, что лечение Саакашвили в тюрьме бессмысленно, а также заявил, что пациенту понадобится помощь психолога и психиатра.

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