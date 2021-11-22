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Кулеба заявил о нежелании Украины проводить военную кампанию в Донбассе

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина не собирается реализовывать военный сценарий разрешения конфликта в Донбассе, об этом в Twitter заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта», — объяснил Кулеба.

По его словам, Украина работает над «оживлением» нормандского формата по Донбассу с Германией и Францией в качестве посредников, а также укрепляет свою обороноспособность для «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий».

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что из-за действий киевских властей появилась угроза перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабную войну.

В Совбезе России отметили, что возросли риски провокаций на крымском направлении и в отношении объектов в Азовском и Черном морях. В том числе и со стороны Украины.

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