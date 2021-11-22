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Девушка Саакашвили заявила о нечеловеческом обращении с ним в тюрьме

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SaakashviliMikheil/facebook.com

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас проходит лечение в военном госпитале после голодовки, подорвано из-за нечеловеческого обращения с ним в тюрьме. Об этом заявила его девушка, депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько, ее слова приводит РИА «Новости».

«К сожалению, он слаб. Состояние его здоровья разрушено после нечеловеческого обращения, физического и психологического насилия, которые он прошел в глданской тюрьме. Я не врач и не могу сказать о том, что происходит у него в организме, но я вижу, что у него есть разные симптомы, от которых он мучается», — сказала Ясько.

По ее словам, Саакашвили понадобится время, чтобы вернуть себе здоровье.

Ранее личный врач экс-президента Грузии сообщил, что Саакашвили во время прохождения лечения потребуется помощь психиатра и психолога. Медик также не исключил необходимость подключения специалистов из-за рубежа для того, чтобы они смогли оценить состояние политика.

Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября. Там его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, а также об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку практически сразу с момента задержания. Врачи и адвокаты политика последовательно информировали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был переведен в тюремную больницу.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.

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