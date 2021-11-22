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Сенатор Косачев оценил сообщения о «вторжении» России на Украину

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что «лавинообразное нагнетание информационных страстей» вокруг якобы предстоящего вторжения России на Украину преследует сразу несколько целей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Одна из них: зафиксировать в мозгах обывателей сам факт, что Россия это уже запланировала, и ее, мол, удерживает от этого безрассудного шага только сплоченность Запада, угроза санкций и решительность украинцев», — отметил парламентарий.

Второй целью он назвал попытку связать темы с российской-украинской границей с ситуацией с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Косачев считает, что если связь между двумя этими событиями не найдут, то ее придумают, поэтому западные политики станут активнее просить Россию не делать то, чего она и так не собиралась.

«Украинцам, которые еще недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ, и не надо портить общую игру. И теперь киевские «кассандры» также включились в общий хор «предсказателей российского вторжения», — выразил мнение Косачев.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идет целенаправленная информационная кампания против России, ее противники пытаются добиться нагнетания напряженности.

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