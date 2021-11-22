Песков перенаправил вопрос о платежеспособности «Роснано» в правительство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы платежеспособности госкомпании «Роснано» нужно адресовать не Кремлю.

«Этим вопросом занимается правительство, и здесь, наверное, я вам рекомендую туда обращаться», — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал вопрос журналиста, означает ли начало переговоров о реструктуризации долга «Роснано», что государство не будет оказывать помощь госструктурам, столкнувшимся с финансовыми трудностями.

Накануне стало известно, что «Роснано» обсудило с кредиторами и крупными держателями облигаций планы реструктуризации бизнеса. В компании уточнили, что «накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества» потребовали корректировок.

Мосбиржа с 19 ноября приостановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано». В тот день были сняты облигации, размещенные с 2014 по 2020 год. Их общий объем составляет 71,6 млрд рублей. Держатели этих бондов оказались заблокированы в бумагах, так как пресс-релиз биржа выпустила после остановки торгов. В 2020 году убыток компании «Роснано» превысил 50 млрд рублей.