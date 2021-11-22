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Инфекционисты оценили ситуацию с гриппом

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Опрошенные ТАСС инфекционисты исключили эпидемию гриппа в 2021 году, рекомендовав тем не менее сделать прививку.

«Единственное, что мы можем сказать, что все те противоэпидемические мероприятия, которые проводятся в отношении коронавирусной инфекции, помогают и в отношении распространения гриппа. И как мы не видели в прошлом году активного распространения этой инфекции, в этом году также ожидается невысокая заболеваемость гриппом», — рассказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

С ней согласился доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов. Он отметил, что в России значительный рост заболеваемости гриппом не наблюдается, и посоветовал вакцинироваться, назвав текущий момент самым удачным.

Коновалов также выдвинул выдвинул версию, объясняющую нежелание россиян вакцинироваться. По его мнению, жители России недостаточно информированы как о вакцинах, так и об осложнениях, вызываемых гриппом и COVID-19.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург посчитал глупой идею некоторых людей не вакцинироваться против коронавируса до появления коллективного иммунитета в стране.

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