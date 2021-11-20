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Депутат Шеремет заявил, что Крым «не по зубам» армии США

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Крым надежно защищен, поэтому ни одна армия не сможет прорвать оборону и вторгнуться на полуостров. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, его слова приводит РИА «Новости».

«Крым надежно защищен. Ни одной армии, в том числе американской, не по зубам прорвать оборону и вторгнуться на полуостров. Да и не станут американцы лезть на рожон, для этого у них есть вассалы в лице других государств. Американцы преуспели в умении загребать жар чужими руками»,— сказал он.

По словам Шеремета, у РФ есть современное вооружение, которое позволит российским военным уничтожить силы противника на подступах к границам. Политик также подчеркнул, что США, вместо того, чтобы объединиться для решения глобальных проблем, продолжают создавать «точки напряжения».

«Настало время лидерам ведущих стран мира снова собраться на международную конференцию в Ялте и обозначить красные линии, за которые никто не должен заходить ради мира и будущего нашей планеты», — отметил депутат.

Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что армия США готовится прорвать российскую оборону в Крыму. По его словам, наиболее важной миссией Командования специальных операций ВС США является способность обнаруживать и уничтожать системы A2/AD — береговые противокорабельные ракеты, оперативно-тактические ракетные комплексы, радиолокационные станции и ПВО. Такие системы расположены в районе Крымского полуострова и в регионе Южно-Китайского моря.

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