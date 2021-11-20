В минобороны Украины оценили вероятность вступления в НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников высказался о перспективе вступления страны в НАТО. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

Резников, который в настоящее время находится с визитом в США, завил что вступление Украины в Североатлантический альянс пока не стоит на повестке для, так как требует от его участников консенсуса.

Глава министерства обороны добавил, что украинским властям надо на время забыть о НАТО, сосредоточившись на реформах, которые позволят подготовить почву для вступления — «делать домашнее задание».

Ранее Резников попросил Соединенные Штаты увеличить военную помощь. Речь идет о поставках вооружения, а также содействии в защите в воздухе и на море.

До этого в Белом доме отреагировали на слова президента России Владимира Путина о поставках вооружения на Украину.