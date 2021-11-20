Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Нидерландах участники COVID-протестов пострадали во время столкновений... 02:11
Лечащий врач Байдена рассказал об ухудшениях его здоровья 02:11
Мэрилин Мэнсон продал свой дом в Голливуде на фоне скандалов 01:59
Журова рассказала, как решить вопрос с примирением Карпина и Дзюбы 01:53
Хавбек сборной России ответил болельщикам в комментариях к новости о самом... 01:41
Лукашенко сравнил польских военных с фашистами 01:34
Стали известны результаты медицинского обследования Байдена 01:33
Россия намерена участвовать в коммерческих проектах в Афганистане 01:33
Червиченко объяснил, почему Дзюба должен стать инициатором примирения с Карпиным 01:21
Ферменты плесневого грибка помогут удешевить производство стероидных препаратов 01:19

В минобороны Украины оценили вероятность вступления в НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников высказался о перспективе вступления страны в НАТО. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

Резников, который в настоящее время находится с визитом в США, завил что вступление Украины в Североатлантический альянс пока не стоит на повестке для, так как требует от его участников консенсуса.

Глава министерства обороны добавил, что украинским властям надо на время забыть о НАТО, сосредоточившись на реформах, которые позволят подготовить почву для вступления — «делать домашнее задание».

Ранее Резников попросил Соединенные Штаты увеличить военную помощь. Речь идет о поставках вооружения, а также содействии в защите в воздухе и на море.

До этого в Белом доме отреагировали на слова президента России Владимира Путина о поставках вооружения на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть