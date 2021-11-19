Министра культуры Крыма Новосельскую арестовали на два месяца по делу о взятке

Министр культуры Крыма Вера Новосельская арестована судом на два месяца, сообщает «Интерфакс» из зала суда.

«Рассмотрев доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Новосельской меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 января», — сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что министр культуры Крыма Вера Новосельская подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2018 году чиновница получила от компании «Меандр» 25 млн рублей за то, что оказывала им покровительство при выполнении строительно-монтажных работ в Крымском государственном центре детского театрального искусства. По месту жительства и работы Новосельской провели обыски, подозреваемая задержана.

Расследование в настоящий момент продолжается. Ранее сообщалось, что министра допросили по уголовному делу о пропаже денежных средств при реконструкции театра кукол в Симферополе.

Старое здание Крымского академического театра кукол признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новое здание так и не было введено в эксплуатацию, по информации СМИ, в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком. При этом Новоселькая еще в 2017 году сообщала, что строительство нового кукольного театра будет стоит более 1 млрд рублей.