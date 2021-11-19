Байден временно передаст полномочия вице-президенту Харрис

Президент США Джо Байден передает свои полномочия вице-президенту Камале Харрис пока будет находиться под анестезией в госпитале в рамках планового медицинского обследования. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Bloomberg.

«Как это было в период президентства Джорджа Буша, когда он проходил такую же процедуру в 2002 и 2007 годах, а также в соответствии с Конституцией, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий период времени, когда он будет находиться под анестезией», — сказала она.

Байден пройдет процедуру в пятницу, 19 ноября, за день до своего 79-летия. Этот случай станет первой временной передачей полномочий вице-президенту с момента прихода администрации Байдена к власти в США.

Псаки также добавила, что во второй половине дня в пятницу Белый дом обнародует письменный отчет о состоянии здоровья президента страны по результатам медобследования. Пока Байден будет находиться под анестезией, вице-президент США будет работать из своего офиса Западном крыле Белого дома, добавила Псаки.

В марте Байден в ходе выступления в Атланте заявил, что вице-президент США Камала Харрис умнее его.