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Лавров пошутил о вступительной речи главы МИД Швеции

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил о слишком длинной вступительной речи главы МИД Швеции Анн Линде в начале переговоров с ней, передает РИА «Новости».

Сам Лавров выступал в течение двух минут, Линде же потратила на вступительной слово не менее семи минут.

«Вы еще не все сказали, что хотели?» — сказал с улыбкой министр после того, как Линде закончила свою речь.

Ранее Лавров, комментируя встречу МИД по Донбассу в формате «нормандской четверки» (РФ, ФРГ, Франция, Украина), пошутил, приведя пример с артистами.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. По его словам, российский лидер объяснил им неадекватность призывов официального Киева созвать новый саммит в «нормандском формате» при том, что Украина не выполняет прошлые договоренности.

До этого Лавров ответил шуткой, когда турецкий журналист попросил его занять другое место во время церемонии совместного фотографирования с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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