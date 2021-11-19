Эстония временно запретила полеты у российской границы

Эстония вводит временный запрет на полеты в районе границы с Россией из-за строительства заграждения, сообщает РИА «Новости».

В транспортном департаменте республики уточнили, что запрет распространяется также и на полеты беспилотных летательных аппаратов — он будет действовать с 19 по 26 ноября.

«Запрет связан с деятельностью Сил обороны и департамента полиции и погранохраны по укреплению эстонско-российской границы», — говорится в сообщении эстонского ведомства.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что надеется на то, что после того как прибывшие на учебные сборы Сил обороны резервисты установят заграждение на границе с Россией, будет перекрыта большая часть сухопутной границы между странами. Он подчеркнул, что уже сейчас установлено около 25 км заграждения, работы продолжаются на другом отрезке протяженностью 39,5 км. Уточняется, что общая длина российско-эстонской границы составляет 338 километров.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.