Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Нейробиолог Шпитцер рассказал, что приводит к развитию цифровой деменции 15:33
Медведевой подарили иномарку на 22-летие 15:31
Полицейские ищут двух людей, снявших штаны на фоне Спаса на крови... 15:30
В Рособоронэкспорт заявили, что экспорт ПВО С-500 начнется через несколько... 15:26
Умерла 95-летняя актриса Нина Агапова 15:24
Космонавт Петр Дубров сфотографировал лунное затмение с МКС 15:20
Друг Рашкина рассказал, что никто не планировал охотиться, за исключением депутата 15:20
Исследование: больше половины будущих IT-специалистов хотят уехать из России 15:20
Захарова ответила генсеку НАТО на призыв снизить напряженность 15:19
Парфюм с ароматом в честь истребителя Checkmate нельзя будет купить 15:16

Координационный совет организаций российских соотечественников в США объяснил приостановку своей деятельности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Leonhard Foeger/Reuters

Деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников США (КСОРС) была приостановлена из-за беспрецедентного давления со стороны американских спецслужб на русскую общину, сказала «Газете.Ru» председатель КСОРС Елена Брэнсон.

Она обратила внимание, что за последний год в рамках расследования о нарушениях законов об иностранных агентах ФБР допросило как минимум 300 представителей русскоязычной общины в США: от студентов и общественных деятелей до предпринимателей и пенсионеров, участвовавших в мероприятиях, которые проводили члены КСОРС.

«Среди допрошенных были и члены КСОРС, а ко мне агенты ФБР приходили с обыском. Именно это беспрецедентное давление со стороны американских спецслужб на русскую общину стало причиной приостановления работы Координационного совета организаций российских соотечественников», — сказала она.

По словам Брэнсон, на сегодняшний момент, пока проходит расследование ФБР, в организации считают, что ее члены могут быть подвергнуты преследованию, поэтому работа пока будет приостановлена.

«Мы надеемся, что спецслужбы смогут разобраться и понять, что члены КСОРС США не являются иностранными агентами. Ведь КСОРС занимался культурно-историческими проектами и русским языком, являлся неполитической, некоммерческой и неформальной организацией», — заключила председатель КСОРС.

Ранее стало известно, что Координационный совет организаций российских соотечественников в США остановил свою работу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть