Координационный совет организаций российских соотечественников в США объяснил приостановку своей деятельности

Деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников США (КСОРС) была приостановлена из-за беспрецедентного давления со стороны американских спецслужб на русскую общину, сказала «Газете.Ru» председатель КСОРС Елена Брэнсон.

Она обратила внимание, что за последний год в рамках расследования о нарушениях законов об иностранных агентах ФБР допросило как минимум 300 представителей русскоязычной общины в США: от студентов и общественных деятелей до предпринимателей и пенсионеров, участвовавших в мероприятиях, которые проводили члены КСОРС.

«Среди допрошенных были и члены КСОРС, а ко мне агенты ФБР приходили с обыском. Именно это беспрецедентное давление со стороны американских спецслужб на русскую общину стало причиной приостановления работы Координационного совета организаций российских соотечественников», — сказала она.

По словам Брэнсон, на сегодняшний момент, пока проходит расследование ФБР, в организации считают, что ее члены могут быть подвергнуты преследованию, поэтому работа пока будет приостановлена.

«Мы надеемся, что спецслужбы смогут разобраться и понять, что члены КСОРС США не являются иностранными агентами. Ведь КСОРС занимался культурно-историческими проектами и русским языком, являлся неполитической, некоммерческой и неформальной организацией», — заключила председатель КСОРС.

Ранее стало известно, что Координационный совет организаций российских соотечественников в США остановил свою работу.